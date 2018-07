Trump po vrhu s Putinom doma kljubuje valu ostrih kritik

New York, 17. julija - Ameriški predsednik Donald Trump se je v ponedeljek zvečer vrnil v ZDA, kjer so ga pričakali valovi kritik zaradi udinjanja ruskemu voditelju Vladimirju Putinu na Finskem. A Trump se ne pusti motiti in je na Twitterju razglasil, da je bilo srečanje v Helsinkih veliko boljše od tistega v Bruslju.