Britanska vlada s tesno večino uspešna pri glasovanju o carinski uniji

London, 17. julija - Vlada britanske premierke Therese May je danes s tesno večino uspela na glasovanju v parlamentu in se izognila temu, da bi bila Velika Britanija po brexitu zavezana ostati v carinski uniji z EU, če s povezavo do roka ne bi dosegla dogovora o prostotrgovinskem sporazumu, poročajo tuje tiskovne agencije.