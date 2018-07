Barbara Nerat: Kljub trajnemu mandatu sodniki niso nedotakljivi

pogovarjala se je Tjaša Doljak

Ljubljana, 23. julija - Sodnica in nova predsednica Sodnega sveta Barbara Nerat je v pogovoru za STA ideje o omejevanju mandata sodnikov zavrnila kot neustrezne in poudarila, da bi to pomenilo zniževanje standarda neodvisnosti sodstva. "Trajni mandat ne pomeni, da so sodniki nedotakljivi," je izpostavila. Ob tem je ocenila, da se že danes sodniki bojijo lastne sence.