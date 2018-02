Reorganizacije mreže slovenskih sodišč v tem mandatu ne bo

Ljubljana, 17. februarja - Reorganizacije mreže sodišč, ki jo je načrtoval minister Goran Klemenčič, v mandatu te vlade ne bo. Kot so za STA povedali na ministrstvu za pravosodje, so razlog različni pogledi, ki jih do konca mandata ne bo mogoče premostiti, in pomanjkanje politične volje. Spremembe so med drugim potrebne, ker ima npr. 17 sodišč samo enega ali dva sodnika.