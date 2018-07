Sodni svet proti omejevanju sodniškega mandata

Ljubljana, 11. julija - V Sodnem svetu so se odzvali na nekatere predloge iz osnutkov koalicijske pogodbe šestih strank pod vodstvom LMŠ o omejevanju mandata sodnikov. Zapisali so, da bi "vsakršno zniževanje standarda neodvisnosti sodstva pomenilo poseg v učinkovito sodno varstvo državljanov in državljank, hkrati pa tudi kršitev mednarodnih demokratičnih standardov".