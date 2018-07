Dnevnik: Korošci danih obljub ne bodo kar tako pozabili (12. 7.)

Ljubljana, 11. julija - Težko pričakovana, a v očeh nekaterih tudi osovražena tretja razvojna os je priročna tema politikov pred vsakimi volitvami. Spodobno hitro cesto je do zdaj prebivalcem šaleške in koroške regije in tamkajšnjim gospodarstvenikom obljubljala vsaka vlada, trasirajo jo tako rekoč štiri desetletja, a na cesto še kar čakajo, piše Mojca Marot v Dnevniku.