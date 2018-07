Delo: Je kaj trden most? (11. 7.)

Ljubljana, 11. julija - Globokih nesoglasij med Evropo in ZDA je v času Donalda Trumpa vse več: podnebna politika, jedrski sporazum z Iranom, trgovina... Prava vez povojnega zavezništva je Nato, trden čezatlantski most. Predvsem za Evropo, ki na številnih področjih nima (dovolj) razvitih zmogljivosti, so ZDA nepogrešljiv partner, v Delu piše Peter Žerjavič.