Delo: Slovenska in evropska vojna proti migracijam (11. 7.)

Ljubljana, 11. julija - Na stotine ljudi se v Veliki Kladuši, le nekaj kilometrov od meje s Hrvaško, bori s tesnobo in obupom. Mnogi, ki so na poti proti EU že dve leti in so v tem času v zaprtem prostoru spali le v celicah policijskih postaj, so se dokončno zaleteli v zid evropske trdnjave, v Delu piše Boštjan Videmšek.