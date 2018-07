Vatovec za STA: Poslanci Levice bomo delali s polno paro

Ljubljana, 13. julija - Vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec je v pogovoru za STA napovedal, da bodo poslanci Levice v novem sklicu DZ "delali s polno paro naprej" in bodo s štirimi poslanci več okrepljeno nadaljevali z delom minulih štirih let v parlamentu. V tem mandatu sicer nameravajo okrepiti delo na področjih izobraževanja in zdravstva.