Krivec za STA: Ali bomo koalicijski ali opozicijski poslanci, je trenutno v rokah drugih

Ljubljana, 13. julija - Medtem ko vodstva nekaterih strank izključujejo sodelovanje s SDS, med vodji poslanskih skupin teče normalna komunikacija, skupaj iščejo rešitve in so bili v začetku mandata usklajeni glede prvih korakov, opisuje vodja poslancev SDS Danijel Krivec. Trdi, da so pripravljeni tako na delo v koaliciji kot opoziciji, je pa to "trenutno v rokah drugih".