Mayeva želi doseči nadzorovan brexit brez težav

London, 10. julija - Britanska premierka Theresa May je danes v Londonu dejala, da si želi s svojim novim načrtom o brexitu doseči izhod Velike Britanije iz Evropske unije, ki bo potekal brez težav in nadzorovano. Prav zaradi tega načrta je Mayeva v ponedeljek v manj kot 24 urah ostala brez dveh ključnih ministrov, zunanjega in ministra za brexit.