Računsko sodišče zadovoljno s popravljalnimi ukrepi ljubljanskega UKC

Ljubljana, 10. julija - Računsko sodišče, ki je pregledalo odzivno poročilo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana na revizijo glede nabave medicinske opreme in učinkovitosti upravljanja z njo, ocenjuje, da so ukrepi UKC zadovoljivi. Revizija je sicer ugotovila, da je v pregledanih letih 2014 in 2015 zavod pomembno kršil zakon o javnem naročanju.