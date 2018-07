Dan pred vrhom Zahodnega Balkana v Londonu zunanji in notranji ministri berlinskega procesa

London/Ljubljana, 9. julija - V Londonu je danes potekalo ločeno srečanje zunanjih in notranjih ministrov držav berlinskega procesa. Iz Slovenije so se jih udeležili državni sekretar na zunanjem ministrstvu Iztok Mirošič, notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar ter državni sekretar na notranjem ministrstvu Boštjan Šefic. Širitev EU in migracije sta bili glavni temi.