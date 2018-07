EU odobrila 90,5 milijona evrov pomoči za okrepitev upravljanja meja v severni Afriki

Bruselj, 9. julija - Skrbniški sklad EU za Afriko je odobril 90,5 milijona evrov nove pomoči za okrepitev upravljanja meja in zaščito migrantov v severni Afriki. Trije novi programi za Maroko, Tunizijo in Libijo bodo okrepili podporo EU za begunce in ranljive migrante ter partnerskim državam omogočili boljše upravljanje meja, so sporočili iz Bruslja.