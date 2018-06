Levosredinska koalicija po mnenju Stranke Alenke Bratušek odvisna od Erjavčeve usode in zahtev Levice

Ljubljana, 15. junija - Pogovori o morebitnem koalicijskem povezovanju z levosredinskimi strankami so po besedah generalnega sekretarja Stranke Alenke Bratušek Jerneja Pavliča zelo intenzivni, klici in srečanja se vrstijo dnevno. Ali bo oblikovanje levosredinske koalicije mogoče, pa je odvisno tudi od realnosti zahtev Levice in obstanka Karla Erjavca na čelu DeSUS, meni.