Na volišča več žensk kot moških in bistveno več starejših kot mladih

Ljubljana, 15. junija - Volitev v DZ se je udeležilo več žensk kot moških, je razvidno iz pregleda, ki so ga pripravili na Državni volilni komisiji (DVK). Na volišča je prišlo 51,31 odstotka žensk in 48,69 odstotka moških. Pregled volivcev po starosti kaže, da sta se volitev udeležili skoraj dve tretjini starejših od 45 let in le vsak osmi med mladimi do 30 let.