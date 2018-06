Odhajajoči poslanci upravičeni do nadomestila plače

Ljubljana, 15. junija - Novoizvoljeni poslanci, ki bodo štiriletni mandat nastopili z ustanovno sejo DZ, bodo za svoje delo prejemali med 3600 in 4800 evri osnovne bruto plače, pripadajo pa jim tudi različni dodatki in mesečni pavšal. Tisti, ki se iz DZ poslavljajo in ne bodo takoj našli nove zaposlitve, pa bodo lahko zaprosili za nadomestilo plače.