Glasovi po pošti iz tujine premešali karte v poslanskih skupinah Levice, Stranke Alenke Bratušek in NSi

Ljubljana, 12. junija - Po preštetih glasovnicah po pošti iz tujine so nekateri kandidati, ki se jim je obetal poslanski sedež, ostali praznih rok. Do sprememb med poslanci je prišlo v Levici, NSi in Stranki Alenke Bratušek, kažejo podatki, objavljeni na spletni strani Državne volilne komisije (DVK).