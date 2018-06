Na ptujskem in ormoškem zaradi neurja težave v osmih občinah

Ormož, 9. junija - Zaradi nevihtne fronte, ki je v petek zvečer dosegla severovzhod Slovenije, so bili gasilci minulo noč dolgo na delu v osmih občinah na ptujskem in ormoškem koncu. Črpali so meteorno vodo iz hiš in prekrivali odkrite strehe, med drugim na osnovni šoli Videm. Prišlo je tudi do obsežnih izpadov elektrike, danes pa se ob jasnem jutru razmere umirjajo.