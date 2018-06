Neurje z dežjem in vetrom težave povzroča od Posavja do Prlekije

Krško/Slovenska Bistrica/Ljutomer/Podčetrtek, 8. junija - Neurje z močnim dežjem, viharnimi sunki vetra in ponekod točo je zvečer zajelo vzhodno tudi Slovenijo, vse od Posavja preko Kozjanskega in Podravja do Prlekije. Meteorna voda zaliva objekte, veter odkriva strehe. Marsikje po državi so na delu gasilci.