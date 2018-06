Nadaljevalo se bo odpravljanje posledic po petkovem neurju

Novo mesto/Črnomelj, 9. junija - Gasilci na območju Črnomlja in Novega mesta in tudi drugod bodo danes nadaljevali s sanacijo objektov, ki jih je v petek popoldne poškodovala močna toča. Okrog 350 gasilcev je v Črnomlju delalo še pozno v noč, dokler so jim to dopuščale vremenske razmere, in uspelo prekriti vse prizadete javne zavode v kraju, so sporočili s črnomaljske občine.