Tudi volivci po pošti največjo podporo namenili SDS

Ljubljana, 6. junija - Znani so tudi izidi glasovanja po pošti na parlamentarnih volitvah. Glas je po pošti iz Slovenije oddalo 1553 volivcev, med njimi jih je največ izbralo SDS, sledita SD in DeSUS. Ti glasovi pa na izidi nedeljskega glasovanja niso vplivali in niso prinesli sprememb glede razdelitve poslanskih mandatov ali uvrstitve posameznih kandidatov v DZ.