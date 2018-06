Številni dogodki ob tednu slepih in slabovidnih

Ljubljana, 4. junija - Prvi junijski teden je vsako leto namenjen slepim in slabovidnim, s katerim Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije želi opozoriti na obstoj skupine ljudi, ki vidijo zelo slabo ali pa sploh ne. V ta namen bo po Sloveniji v organizaciji različnih društev ves teden potekalo več športnih, kulturnih in družabnih prireditev.