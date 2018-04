O psih vodnikih slepih sedaj tudi v priročniku

Ljubljana, 25. aprila - Ob mednarodnem dnevu psov vodnikov slepih je Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije izdala Priročnik za uporabnike psov vodnikov in njihove svojce. Priročnik predstavlja praktične napotke za nego psa vodnika in opisuje njihov pomen. Slepemu pes vodnik omogoča varno in hitrejše gibanje po poteh, ki jih slepa oseba že pozna.