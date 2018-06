Tudi letos vseslovenska akcija Tečem, da pomagam za pomoč slepim in slabovidnim

Ljubljana, 2. junija - Zveza Lions klubov Slovenije letos zopet organizira vseslovensko akcijo Tečem, da pomagam, s katero želijo opozoriti na pomen vida in pomagati slepim in slabovidnim. Zbran denar bodo letos namenili Ustanovi Mali Vitez - fundaciji za pomoč mladim, ozdravljenim od raka, del pa tudi organizacijam, akcijam in posameznikom v lokalnem okolju.