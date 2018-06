Veber se sprašuje o legitimnosti volitev

Ljubljana, 4. junija - Janko Veber, ki je nazadnje deloval kot nepovezani poslanec, na tokratnih volitvah pa se je za vstop v DZ neuspešno potegoval na listi Združene levice in Sloge, je ocenil, da bo treba počakati na presojo, ali so bile tokratne volitve sploh legitimne. "Volitve so daleč od tega, da bi lahko govorili o demokraciji," je ocenil.