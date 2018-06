Mariborski dispečerski center operativen predvidoma septembra

Maribor, 1. junija - Dispečerski center, ki so ga danes odprli v Mariboru, izboljšuje kakovost nujne medicinske pomoči v državi, saj naj bi prispeval k hitrejšemu in učinkovitejšemu nudenju pomoči. Zaenkrat bodo začeli z intenzivnim testiranjem tehnoloških rešitev in uvajanjem zaposlenih, z operativnim delom pa naj bi center po trenutnih napovedih začel septembra.