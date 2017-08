Dan z reševalci: Pri reševanju življenj štejejo sekunde, zbranost in strokovnost

piše Sanja Gornjec

Ljubljana, 26. avgusta - Marsikateri korak obstane, ko se približa glasen zvok sirene reševalnega vozila. Ko med upočasnjenim prometom hitro zapusti prizorišče, mimoidoči nadaljujejo svojo pot, reševalci pa so z intervencijo šele dobro začeli. Čas prihoda je ključen pri reševanju življenj, a o meji med smrtjo in življenjem odločajo tudi zbranost in strokovne odločitve.