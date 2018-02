Vzpostavlja se enotna vstopna točka nujne medicinske pomoči

Ljubljana, 27. februarja - Po napovedih ministrstva za zdravje bo enotna dispečerska služba zdravstva dokončno vzpostavljena do konca leta 2019. Kot samostojna služba znotraj UKC Ljubljana bo sicer uradno ustanovljena že s 1. marcem, z operativnim delom pa naj bi začeli spomladi: v dispečerskem centru v Ljubljani do konca aprila, v mariborskem centru pa do konca maja.