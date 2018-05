Cerar si želi še naprej zagotavljati stabilnost in razvoj v državi

Ljubljana, 31. maja - Predsednik SMC Miro Cerar si želi, da bi njegova stranka prepričala volivke in volivce, da bi jim spet zaupali svoj glas. Kot je dejal v izjavi za medije, bi tako lahko projekte, ki so jih začeli, pa morda še ne dokončali, nadaljevali skozi naslednji mandat in "še naprej zagotavljali stabilnost v Sloveniji", ki omogoča tudi razvoj gospodarstva.