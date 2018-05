Na Bovškem pogrešajo 15-letnega nemškega državljana

Nova Gorica, 31. maja - Novogoriško policijsko upravo so danes ob 10.25 obvestili, da v naselju Čezsoča v bovški občini od jutranjih ur dalje pogrešajo 15-letnega nemškega državljana. Policisti so takoj po prijavi začeli iskalno akcijo na območju Bovca in širše okolice, a pogrešanega doslej še niso našli, so sporočili z uprave.