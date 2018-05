Pogrešajo 17-letnega Nejca iz Ajdovščine

Ajdovščina, 31. maja - Svojci pogrešajo 17-letnega Nejca Gregoriča. Nazadnje so ga videli v sredo ob 15.30, ko je odšel od doma in se staršem ni več javil. Je srednje postave, visok okoli 170 centimetrov in ima svetlo rjave kratke lase, so sporočili s policijske postaje Ajdovščina.