Pogrešajo 66-letnega Janeza Modrijana iz Logatca

Logatec, 31. maja - Policija obvešča, da je pogrešan 66-letni Janez Modrijan iz Logatca. Pogrešani je v sredo popoldan odšel od doma s svojo svetlo sivo Opel astro in se ni vrnil domov. Visok je okoli 170 centimetrov in je izredno suhe postave, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.