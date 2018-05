Kandidati za poslanca italijanske narodnosti izpostavili uresničevanje dvojezičnosti

Koper, 31. maja - Vsi trije kandidati za poslanca italijanske narodne skupnosti so na soočenju na Televiziji Koper izpostavili pomen uresničevanja določb o dvojezičnosti. Pri tem so se strinjali, da je treba dosledneje aplicirati obstoječe zakone. Debata se je osredotočila še na druga za manjšino aktualna vprašanja, od manjšinskega šolstva do javne RTV.