Levica za hitrejši prehod v brezogljično družbo

Ljubljana, 30. maja - Problemov okolja ne moremo reševati le s površinskimi ukrepi, ampak s sistemskimi, saj so resnični problemi okolja globinski, so prepričani v Levici, ki se v svojem programu na tem področju osredotoča na tri glavna področja: podnebne spremembe, okoljsko pravičnost in naravovarstvo. Med drugim se zavzemajo za hitrejši prehod v brezogljično družbo.