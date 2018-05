Zdus poziva upokojence h glasovanju na nedeljskih volitvah po svoji presoji

Ljubljana, 30. maja - V Zvezi društev upokojencev Slovenije (Zdus) pozivajo upokojence in svoje člane, naj se udeležijo nedeljskih volitev, o podpori strankam pa naj se odločijo po svoji presoji. Predsednik Zdusa Janez Sušnik je dejal, da so od vodstev desetih strank, s katerimi so se v preteklih tednih srečali, dobili zagotovilo, da bodo spoštovali Zdusov memorandum.