Kandidati SD na Primorskem za razvoj gospodarstva, turizma in infrastrukture

Nova Gorica, 30. maja - V Novi Gorici so se predstavili štirje kandidati Socialnih demokratov (SD), ki kandidirajo na Severnoprimorskem in Postojnskem. Skupno jim je zavzemanje za sanacijo in gradnjo infrastrukture, hitrejši razvoj gospodarstva in predvsem turizma. Napovedujejo tudi dobro javno zdravstvo in šolstvo ter druge ukrepe za večjo kakovost življenja.