Neparlamentarne stranke s pozivom za preklic odloka o razpisu volitev

Ljubljana, 29. maja - Predsednik stranke Sloga Janko Veber in predsedniki še petih neparlamentarnih strank so na predsednika republike Boruta Pahorja naslovili poziv za preklic odloka o razpisu predčasnih volitev. Po oceni predlagateljev bi bile volitve, razpisane za 3. junij, neustavne, saj da ne omogočajo poštenih, svobodnih in enakopravnih volitev za vse udeležence.