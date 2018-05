Prvaki strank s podjetniki o davkih, plačah in birokratskih ovirah

Ljubljana, 28. maja - Prvaki večine parlamentarnih strank in Liste Marjana Šarca so se danes na POP TV soočili z nekaterimi znanimi in uspešnimi slovenskimi podjetniki. Beseda je tekla o izboljšanju poslovnega okolja v državi, dotaknili pa so se tako birokratskih ovir kot vprašanja plač in davčne razbremenitve dohodkov.