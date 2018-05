Pogovore med SMC in Zdusom na obeh straneh ocenili kot konstruktivne

Ljubljana, 28. maja - Predsednik SMC Miro Cerar je današnje pogovore z vodstvom Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus) ocenil kot konstruktivne. Vodstvi SMC in ZDUS sta po njegovih besedah "na isti valovni dolžini", njun dialog pa je že v zadnjih štirih letih pripeljal do nekaterih dobrih rešitev. Oceni o konstruktivni izmenjavi stališč so pritrdili tudi v Zdusu.