Zaradi prenove novomeškega središča bodo zaprli Kandijski most

Novo mesto, 28. maja - Prenova novomeškega središča, ki so jo začeli oktobra lani, poteka po načrtih. Arheološke raziskave so v glavnini končali, gradbinci so v dolnjem delu Glavnega trga začeli urejati pločnike, poleti tam načrtujejo tlakovanje. V prihodnjih dneh bodo za avtomobilski promet popolnoma zaprli Kandijski most in promet po Sokolski ulici uredili obratno.