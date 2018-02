Prenova novomeškega mestnega središča kljubuje zimi

Novo mesto, 27. februarja - Na novomeškem Glavnem trgu, kjer so oktobra lani začeli arheološke raziskave in hkratno prenovo, arheologi kljubujejo zimi. Šotor, ki jim omogoča delo v zimskih razmerah, so te dni premaknili v skrajni gornji del Glavnega trga. Glede na odločbo ministrstva za kulturo bodo izvajalci prenove v prenovljenem tlaku ohranili del odkrite starejše ceste.