Pri prenovi novomeškega središča vnovič sprememba prometne ureditve

Novo mesto, 31. marca - Na novomeškem Glavnem trgu, kjer so oktobra začeli arheološke raziskave in hkratno prenovo mestnega središča, bodo pri premiku gradbišča v njegov gornji del predvidoma v torek vnovič spremenili prometno ureditev. Za avtomobilski promet bodo zaprli začetni del Rozmanove ulice od arkadnega vogala z gostinskim lokalom do prvega cestnega odcepa.