Na ljubljanskem festivalu o znanosti, inovacijah in ustvarjalnosti

Ljubljana, 26. maja - Ljubljana danes gosti festival inovacij Mini Maker Faire, ki združuje izumitelje, ustvarjalce, umetnike, znanstvenike in tehnološke zanesenjake. Obiskovalci lahko na stojnicah prek številnih celodnevnih brezplačnih aktivnosti spoznavajo domače in tuje ustvarjalce, ki jim želijo na ta način približati znanost in spodbuditi njihovo ustvarjalnost.