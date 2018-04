Gospodarsko ministrstvo in SID banka z ugodnimi posojili za tehnološko-razvojne projekte

Ljubljana, 13. aprila - Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek ter predsednik uprave SID banke Sibil Svilan sta danes podpisala pogodbo o ustanovitvi sklada za financiranje tehnološko-razvojnih projektov. Podjetjem bo za vlaganja v raziskave in razvoj na voljo za skupno 43 milijonov evrov ugodnih posojil ročnosti od šest do 12 let.