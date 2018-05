S peticijo za zmanjšanje števila divjadi in zveri

Ljubljana, 17. maja - Združenje ekoloških kmetov Gorenjske, Priznana rejska organizacija za avtohtono cikasto govedo, Zveza lastnikov gozdov Slovenije in Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije so se med drugim zaradi prekomerne namnožitve predvsem jelenjadi in divjih prašičev odločili za zbiranje podpisov pod peticijo za zmanjšanje števila divjadi in zveri.