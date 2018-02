Kmetje in lovci: Zveri je na Primorskem preveč, potreben bi bil večji odstrel

Ajdovščina, 6. februarja - V zadnjih nekaj letih se je število zveri na Primorskem povečalo, predvsem velja to za volkove, so ugotovili na današnji okrogli mizi Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) v Ajdovščini. Rešitev težav bi pomenil večji odstrel tako volkov kot tudi medvedov, kar so zaradi vse manjše populacije druge divjadi predlagali lovci in gozdarji.