Židan: Pri upravljanju z divjadjo in velikimi zvermi iščemo ravnovesje

Ljubljana, 20. februarja - Danes je v Ljubljani za zaprtimi vrati potekal sestanek na temo upravljanja z divjadjo in velikimi zvermi. Kot je po sestanku povedal minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan, pri upravljanju z divjadjo in velikimi zvermi dejansko ves čas iščejo točko ravnovesja, ki ga človek s svojimi ravnanji v naravnem okolju uspešno ruši.