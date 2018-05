Pred svetovnim dnevom čebel odprli obnovljen Janšev čebelnjak

Žirovnica, 15. maja - Pred praznovanjem prvega svetovnega dneva čebel so danes na Breznici uradno odprli obnovljen čebelnjak Antona Janše, ki velja za pionirja sodobnega čebelarstva in katerega rojstni dan je bil izbran za datum dneva čebel. Na Breznici zaključujejo tudi priprave na nedeljsko praznovanje in srečanje čebelarjev.