Peterle in Bogovič v Bruslju obeležila prvi svetovni dan čebel

Bruselj, 15. maja - Evropska poslanca iz Slovenije Alojz Peterle in Franc Bogovič sta danes v Evropskem parlamentu v Bruslju gostila zajtrk ob prvem svetovnem dnevu čebel. Na zajtrku, za katerega so med darovali slovenski čebelarji, so izpostavili pomen čebel in opozorili, da je svetovni dan šele začetek poti za zaščito teh pomembnih opraševalcev.